Общество

В псковском отделении Социального фонда обновился номер контакт-центра

В отделении Социального фонда России по Псковской области обновился номер контакт-центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

С 4 мая жители Псковской области могут обратиться в контакт-центр регионального отделения по социальным вопросам по новому номеру 8-800-200-00-98. Данный номер телефона также является бесплатным для звонков с любого мобильного или стационарного телефона для жителей всего региона. Консультирование населения проводится в рабочие дни.

Операторы контакт-центра производят консультирование по всем мерам социальной поддержки граждан: выплаты семьям с детьми, материнский (семейный) капитал, пенсии и социальные пособия, выплаты гражданам с инвалидностью, санаторно-курортное лечение, обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации, оплата по листам нетрудоспособности.

Напомним, что псковичи могут получить по телефону ответы не только на общие вопросы, но и на вопросы с использованием персональных данных. Речь идет о предоставлении информации, связанной с размером пенсии и иных выплат по линии СФР, порядком их расчета и другими личными данными, которые имеются в распоряжении фонда. Это можно сделать, использовав кодовое слово. Установить его просто в личном кабинете на сайте СФР.

Граждане также могут обратиться за консультацией в Единый федеральный контакт-центр по социальным вопросам (ЕКЦ) по номеру 8-800-100 0001. На поступающие в Единый контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить информацию по самым популярным запросам. Если нужна более детальная информация, виртуальный помощник переводит звонок на оператора центра.

ЕКЦ – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Фондом пенсионного и социального страхования РФ входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы.