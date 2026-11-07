Студенты Великолукского медицинского колледжа заняли призовые места в чемпионате по оказанию первой помощи

Студенты Великолукского медицинского колледжа заняли первое и второе места в основном этапе регионального чемпионата по оказанию первой помощи, сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фотографии: министерство здравоохранения Псковской области

Колледж представили две команды по пять студентов. Всего в борьбе участвовали более 20 команд из разных учебных заведений Псковской области.

Первое место заняла команда 41 группы «Эвентус», наставником которой была Екатерина Самсонова. Второе место досталось команде из 31 группы «Аспирин», наставник группы — Алексей Жигунов.

Победителей ждет следующий этап: они представят Псковскую область на всероссийском уровне. Финал чемпионата запланирован на весну 2027 года в городе Москва.