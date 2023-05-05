Общество

Памятная акция с зажжением свечей прошла в Пскове в преддверии 9 мая

Акция «Свеча победы» состоялась в сквере имени 60-летия Октября в Пскове сегодня, 6 мая. Мероприятие приурочено к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Участники акции выложили из двух тысяч свечей памятную дату - 9 мая. Главными организаторами мероприятия выступили «Волонтеры Победы».

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы в Псковской области проходят концерты под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.

Смотрите также Концерты под окнами ветеранов проводят в Псковской области

Напомним, в Псковской области предстоящий День Победы пройдет без парада, шествия «Бессмертного полка» и салютов. Подробнее о формате праздника в нынешнем году можно узнать в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры по ссылке ниже.