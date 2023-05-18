Общество

Место встречи: Дмитриевское кладбище

«МК в Пскове» совместно с фотографом Александром Елисеевым представляет очередной выпуск проекта «Место встречи». В этот раз мы прогуляемся по Дмитровскому кладбищу.

Может ли на кладбище быть что-то интересное, спросите вы? Может. Особенно на древнем, где похоронено большое количество известных людей. Дмитриевское кладбище своего рода псковский аналог Ваганьковского кладбища. Здесь можно встретить могилы почетных жителей города, статских советников и купцов. Массивные гранитные надгробия заставляют внимательнее всматриваться и изучать каждую деталь. Фоторепортаж смотрите здесь>>>