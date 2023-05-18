Общество

Первые инструкторы областного Центра патриотического воспитания получили дипломы о профпереподготовке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил первым инструкторам регионального Центра патриотического воспитания дипломы о профессиональной переподготовке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках торжественной церемонии, которая состоялась 18 мая в правительстве области, им были переданы документы об окончании программы «Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности» по специальности «Инструктор-методист» по техническим и военно-прикладным видам спорта.

«Вы прошли серьезную подготовку. Знания, которые вы будете передавать и уже передаете нашим детям, полезны каждому. Первый поток учащихся уже приступил к занятиям. Все ребята заинтересованы в получении новых знаний и навыков. И наша с вами общая задача — организовать работу Центра на самом высоком профессиональном уровне», — обратился Михаил Ведерников к инструкторам.

Региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Псковской области открылось в Пскове 11 мая. Регион вошел в число пилотных субъектов РФ, где такие учреждения создаются по поручению президента РФ Владимира Путина. В перспективе они будут открыты по всей стране.

Инструкторы псковского Центра прошли обучение в Российском университете спецназа, Молодежном многофункциональном патриотическом центре «Машук» и в Московском педагогическом государственном университете на базе Учебно-методического центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи при участии Учебного центра тактической медицины. Слушатели расширили знания и практические навыки сразу по нескольким дисциплинам: огневая и тактическая подготовка, основы пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), теория и методика военно-спортивной подготовки, основы тактической медицины, военно-спортивные игры.

Сейчас в Центре обучается более 300 детей и подростков в возрасте 14–18 лет.