День территориального общественного самоуправления торжественно отметили в Пскове сегодня, 22 мая. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил шесть дипломов ТОСам, победивших в областном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправления» и два благодарственных письма правительства Псковской области.
Глава региона напомнил, что конкурс проектов ТОСов начинался с 3,5 млн рублей, сегодня эта сумма составлят 100 млн рублей.
«Появились и муниципальные конкурсы ТОСов. Трясите глав районов, чтобы, помимо региональных средств, закладывались и районные. Заявок на конкурс было много. Много проектов, которые совсем чуть-чуть не дотянули. Дополнительно добавили 5 млн. В скором времени вы узнаете, кто получит дополнительное финансирование», – продолжил Михаил Ведерников.
Он также отметил, что увеличен максимальный размер грантовой поддержки до 500 тысяч рублей. Также выросло количество победителей.
Напомним, решение о проведении праздника приняли в 2021 году в Общественной палате РФ на общем собрании Общенациональной ассоциации ТОС, посвящённом 5-летию её создания.