Общество

День территориального общественного самоуправления торжественно отметили в Пскове

День территориального общественного самоуправления торжественно отметили в Пскове сегодня, 22 мая. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил шесть дипломов ТОСам, победивших в областном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправления» и два благодарственных письма правительства Псковской области.

«Поздравляю с Днём территориальных общественных самоуправлений. Дата, как и само движение, молодая. Решение о праздновании приняли в 2021-м. Движение ТОСов динамично развивается в Псковской области. На начало 2019-го был создан один, в конце 2022 года – 401, а начало 2023-го их уже 524. Это то движение, которое объединяет людей, которые хотят и могут сделать свою жизнь лучше и комфортнее. Важной частью стал конкурс грантовых проектов, с его помощью благоустривают, ремонтируют и устанавливают детские площадки. Есть и более нестандартные задачи. Стало больше проектов, направленных на развитие сферы культуры. Отдельно стоит отметить проекты ТОСов, направленных на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи. Вы вносите большой вклад в развитие региона, а мы следим и поддерживаем. На ТОСы денег не жалко. Уверен, что все средства будут реализованы», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что конкурс проектов ТОСов начинался с 3,5 млн рублей, сегодня эта сумма составлят 100 млн рублей.

«Появились и муниципальные конкурсы ТОСов. Трясите глав районов, чтобы, помимо региональных средств, закладывались и районные. Заявок на конкурс было много. Много проектов, которые совсем чуть-чуть не дотянули. Дополнительно добавили 5 млн. В скором времени вы узнаете, кто получит дополнительное финансирование», – продолжил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что увеличен максимальный размер грантовой поддержки до 500 тысяч рублей. Также выросло количество победителей.

Напомним, решение о проведении праздника приняли в 2021 году в Общественной палате РФ на общем собрании Общенациональной ассоциации ТОС, посвящённом 5-летию её создания.