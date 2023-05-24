Общество

80% детей являются свидетелями или участниками буллинга - Наталия Соколова

80% детей являются свидетелями или участниками буллинга. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это одна из самых актуальных тем, на которую обращают внимание сами подростки. Мы с ребятами это тоже обсуждаем, и большая часть, процентов восемьдесят, всегда поднимают руку на вопрос: "Были ли в вашей жизни такие случаи, когда вы были свидетелем, инициатором или жертвой травли?" Это серьезная проблема и она, опять же, связана, как мне кажется, с неким общим и нестабильным климатом. Дети чувствуют, что взрослые встревожены, очень остро чувствуют переживания родителей, они же видят все. Иногда не могут сказать, а мы не всегда с ними все проговариваем, их тревоги и опасения. А об этом надо говорить», – отметила Наталия Соколова.

Она добавила, что 22 мая посетила спектакль творческого театрального коллектива в Невеле, который был посвящен буллингу.