Общество

Псковичи могут подать заявки на конкурс молодежных исторических проектов

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных исторических проектов. Заявки принимаются до 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Претендовать на победу по условиям положения могут: студенты, аспиранты, кандидаты и доктора наук, учителя школ, педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры и образовательных организаций высшего образования, представители некоммерческого сектора. Обязательное требование: возраст от 18 до 35 лет включительно.

Проекты должны быть направлены на популяризацию и развитие исторической науки, профильного исторического образования и просвещения в Российской Федерации.

Конкурс проведут в два этапа:

первый (заочный) этап: участники заполняют заявку в электронной форме, прикрепляют описание своего проекта;

второй (очный) этап: проводится в рамках Всероссийского слета молодежного клуба РИО в Москве (19-22 июня) - участники готовят материалы самопрезентации.

По итогам конкурса выберут 10 проектов.

Подать проект можно по ссылке.

Организаторами конкурса выступают: Российское историческое общество, фонд «История Отечества», Молодежный клуб Российского исторического общества и Агентство социальных проектов «Мир для всех».