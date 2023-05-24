Общество

В Госдуме предложили проверять соцсети соискателей гражданства России и мигрантов

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов (фракция «Справедливая Россия - За правду») направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, предложив проверять аккаунты в соцсетях иностранцев, которые подали документы на право пребывания в РФ или на получение российского гражданства.

В своем письме депутат указывает на случаи, когда в отношении проживающих в России блогеров-иностранцев возбуждали дела из-за публикации незаконных призывов или информации, в частности за пропаганду ЛГБТ, сообщает ТАСС.

«Представляется, что действенной мерой, связанной с пресечением публикации информации о пропаганде ЛГБТ, нетрадиционных ценностей, могла бы стать предварительная проверка лиц, подающих документы на получение в России временной регистрации или гражданства», - считает Кузнецов. По его мнению, «проверка аккаунтов в социальных сетях на предмет экстремизма, дискредитации Вооруженных сил РФ и пропаганды нетрадиционных ценностей позволит правоохранительным органам своевременно реагировать и пресекать правонарушения».

Сам депутат отметил, что в вопросах миграции необходимо отойти от формального подхода. «По моему мнению, мы должны максимально открыть двери для граждан стран НАТО, разделяющих наши ценности и готовых трудиться на благо России. Но нам нельзя пускать в страну идейных противников. Поэтому важно обращать внимание на соцсети иммигрантов», - резюмировал он.