Общество

Танцевальный марафон пройдет в Пскове

Фестиваль спорта и музыки Viki Fest пройдет в парке Строителей в Пскове 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: организаторы фестиваля

«Как и в прошлом году, неотъемлемой частью фестиваля станет развлекательная часть с участием ярких танцевальных коллективов, которые готовят свои лучшие номера», – рассказали организаторы.

Организаторы уверены, что как спорту, так и танцу найдется место на одной площадке, и всех объединит и вдохновит идея здорового и правильного образа жизни, основанная на общении и обмене опытом и настроением.

Начало мероприятия в 12.00. Вход свободный.

Генеральный партнер - Радио ENERGY (105.3 FM). Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова и комитета по спорту и делам молодежи Пскова.

Фестиваль организован РСМ, региональным представителем Федерации джампинг-фитнеса России ViKi JUMP, при участии Jumping Fitness Studio, управления культуры администрации Пскова, школы танцев Dance Family.