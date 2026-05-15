Журналист Светлана Прокопьева* обжалует штраф, наложенный в Пскове

Защитник журналистки Светланы Прокопьевой* обжалует в областной суд постановление о привлечении иноагента к административной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский областной суд поступила жалоба защитника на постановление судьи Псковского городского суда от 21 апреля, которым Светлана Прокопьева* признана виновной в размещении в интернете информацию без указания на то, что она распространена иностранным агентом, чем нарушила требования федерального закона от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на 15.00 8 июня.

На прошлое заседание Светлана Прокопьева* не явилась, защитник ее вину отрицал.

Суд назначил журналистке административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Светлана Прокопьева* уехала из России в марте 2022 года.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включена в реестр иностранных агентов