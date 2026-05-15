Заявки на всероссийский конкурс поваров в Псковской области принимают до 20 мая

Областной центр занятости населения напоминает: продолжается приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Участие бесплатное. Заявки принимаются до 20 мая включительно. Победитель представит Псковскую область на всероссийском финале.

Афиша: Областной центр занятости населения

Могут участвовать повара из организаций любой формы собственности, имеющие среднее профессиональное образование или прошедшие профессиональное обучение, стаж работы по специальности не менее одного года и не имеющие нарушений трудовой дисциплины и правил охраны труда.

Конкурс состоит из теоретической и практической частей. Максимальная оценка за теорию — 100 баллов, за практику — 300 баллов. Тестирование (40 баллов) включает 20 вопросов по санитарии, технологии приготовления, охране труда и ХАССП. Решение кейсов (60 баллов) — расчёт норм потерь и отходов при механической и кулинарной обработке продуктов, определение массы брутто и нетто.

В рамках практики участникам предстоит приготовить три блюда:

Холодная закуска из птицы (филе курицы) — 50 минут. Обязательные компоненты: гарнир, холодный соус, оформление на выбор участника. Горячее блюдо из рыбы (филе судака) — 70 минут. Обязательные компоненты: гарнир, соус, оформление на выбор. Десерт — 60 минут. Обязательные компоненты: мусс (основной компонент), выпеченный элемент из теста, холодный соус.

Эксперты оценивают по шкале 0–4: гигиену, организацию рабочего места, правильность приготовления, профессиональное мастерство, презентацию и креативность, вкус и текстуру каждого компонента. Итоговый балл за практику — до 300 (по 100 за каждый модуль). Плюс теория — до 100 баллов.

Победители регионального этапа получают дипломы, денежные премии (1-е место — 50 000 рублей, 2-е место — 30 000 рублей, 3-е место — 15 000 рублей), медали и ценные подарки. Главное — право представлять Псковскую область на всероссийском финале конкурса.

Заявки принимаются до 20 мая на официальном сайте конкурса: konkurs.trudvsem.ru.