Заявки на всероссийский конкурс поваров в Псковской области принимают до 20 мая

Областной центр занятости населения напоминает: продолжается приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Участие бесплатное. Заявки принимаются до 20 мая включительно. Победитель представит Псковскую область на всероссийском финале.

Могут участвовать повара из организаций любой формы собственности, имеющие среднее профессиональное образование или прошедшие профессиональное обучение, стаж работы по специальности не менее одного года и не имеющие нарушений трудовой дисциплины и правил охраны труда.

Конкурс состоит из теоретической и практической частей. Максимальная оценка за теорию — 100 баллов, за практику — 300 баллов. Тестирование (40 баллов) включает 20 вопросов по санитарии, технологии приготовления, охране труда и ХАССП. Решение кейсов (60 баллов) — расчёт норм потерь и отходов при механической и кулинарной обработке продуктов, определение массы брутто и нетто.

В рамках практики участникам предстоит приготовить три блюда:

  1. Холодная закуска из птицы (филе курицы) — 50 минут. Обязательные компоненты: гарнир, холодный соус, оформление на выбор участника. 
  2. Горячее блюдо из рыбы (филе судака) — 70 минут. Обязательные компоненты: гарнир, соус, оформление на выбор. 
  3. Десерт — 60 минут. Обязательные компоненты: мусс (основной компонент), выпеченный элемент из теста, холодный соус. 

Эксперты оценивают по шкале 0–4: гигиену, организацию рабочего места, правильность приготовления, профессиональное мастерство, презентацию и креативность, вкус и текстуру каждого компонента. Итоговый балл за практику — до 300 (по 100 за каждый модуль). Плюс теория — до 100 баллов.

Победители регионального этапа получают дипломы, денежные премии (1-е место — 50 000 рублей, 2-е место — 30 000 рублей, 3-е место — 15 000 рублей), медали и ценные подарки. Главное — право представлять Псковскую область на всероссийском финале конкурса.

Заявки принимаются до 20 мая на официальном сайте конкурса: konkurs.trudvsem.ru.

