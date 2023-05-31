Общество

Johnson & Johnson продолжит поставлять в Россию контактные линзы

Крупный поставщик контактных линз Johnson & Johnson продолжит поставлять линзы Acuvue в Россию, хотя недавно были разговоры о его уходе с рынка, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

«Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас», — сообщил представитель компании.

Ранее в Минпромторге рассказали, что линзы нескольких брендов внесут в список параллельного импорта.

Напомним, 45,1% мужчин и 63,2% женщин используют очки или контактные линзы в Псковской области.