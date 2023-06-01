Общество

Два кота и домовой: любимые персонажи из детства в исследовании Wink и Литрес

В преддверии Дня защиты детей Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») и книжный сервис Литрес провели совместный опрос среди пользователей и узнали, кто из персонажей отечественных детских мультфильмов и книг был для них примером в детстве и чему эти герои могут научить современных детей. В опросе участвовали более 1 тысячи респондентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Детский контент — один из самых востребованных в видеосервисе, а популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Поэтому неудивительно, что большинство пользователей (93%) сегодня с удовольствием знакомит своих детей с отечественными анимационными фильмами и произведениями и готовы объяснить, почему это важно. Так, более 70% ответивших считают, что книги и мультфильмы учат отличать добро от зла и формируют у детей правильную систему ценностей. Примерно одинаковое количество ответивших отметило, что герои помогают младшему поколению преодолевать трудности и достигать целей (63%), а также развивают способности мыслить нестандартно (62%).

По признанию большинства пользователей, в детстве они не просто любили книги и мультфильмы (85%), но и хотели быть похожими на героев культовых мультиков и рассказов (62%). Среди качеств, которые больше всего привлекали взрослых в героях в детстве, 70% ответивших назвали доброту и искренность. 64% ценили чувство юмора и острый ум персонажей, перед обаянием и харизмой вымышленных персонажей не могли устоять 55% пользователей. Наконец, примерно равное количество участников отметило, что любимые вымышленные герои нравятся им за настоящую честность и порядочность (49%), а также за жизнерадостность и энтузиазм (48%).

В пятерку самых любимых и влиятельных персонажей вошли довольно разные характеры. Рейтинг героев из детства возглавил Кот Матроскин (58%). Этот ироничный сказочный персонаж — настоящий экранный долгожитель. Зрители впервые увидели его в 1978 году, а спустя 40 лет он вернулся на экраны в современном мультсериале «Простоквашино» (0+). На втором месте — Котенок по имени Гав (50%), трогательный и любопытный герой одноименного цикла мультфильмов, снятого по мотивам сказок Григория Остера. Третья строчка — у кукольного Домовенка Кузи (46%), похождениям которого посвящен цикл мультфильмов «Приключения домовенка Кузи» (0+). На четвертом месте расположился находчивый Заяц (43%) из «Ну, погоди!» (0+). А замыкает пятерку лидеров Алиса Селезнева (42%), героиня цикла детских фантастических книг Кира Булычёва и знаковой экранизации «Гостья из будущего».

В топ-10 также вошли Кот Леопольд, герой мультсериала «Приключения кота Леопольда» (6+), Волк из «Ну, погоди!» (0+), Винни Пух из одноименного отечественного мультфильма, Мамонтенок из мультфильма «Мама для мамонтенка» (6+), и Чебурашка — персонаж, который из мультяшного героя вырос в кинозвезду, в 2022 году снявшуюся в семейном блокбастере «Чебурашка» (6+).

В основу методологии исследования лег опрос, в котором участвовали более 1 тысячи пользователей старше 16 лет из разных городов России. Респондентам предложили ответить на вопросы через специальную форму, опубликованную в соцсетях на площадках в ГК «ЛитРес» и Wink. Затем данные были проанализированы автоматическим способом, а также силами аналитиков ГК «ЛитРес». При подсчете использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Респондентам были предложены как готовые варианты ответов, так и возможность добавить свои в графе «другое». В качестве ответов на вопрос про любимых героев детства им были предложены книжные персонажи, которые фигурируют в известных отечественных анимационных адаптациях, а также образы из знаменитых советских и российских мультфильмов без прототипов в литературе. Предложенные варианты не включали персонажей сказок русских авторов, а также народных сказок.

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.

Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2, также представлен в подписках VK Combo и «Огонь» ГПБ.

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О группе компаний «ЛитРес»:

Группа компаний «ЛитРес» включает бренды Литрес, MyBook, LiveLib, Литрес Самиздат, Литрес Чтец и Литрес Библиотека.

Литрес — лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 000 новых книг.

MyBook — крупнейший книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 290 000 электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.

LiveLib — это крупнейший книжный рекомендательный сервис на русском языке с 5,5 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте более 19 млн оценок пользователей и более миллиона рецензий как на новинки, так и на классические издания. Ежегодно сайт проводит книжную премию, в которой выбор делают не эксперты, а читатели. В голосовании «Выбор читателей 2019» за книги было отдано более 120 000 голосов. В 2011 году LiveLib стал Лауреатом премии Рунета в категории «Наука и образование», получив специальный приз за самое большое количество рецензий.

Литрес Самиздат — издательская платформа для независимых авторов с бесплатным доступом к 20 миллионам читателей. Уже более 19 000 авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам, сохраняя интригу для читателя, в рамках проекта Литрес: Черновики. Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: Литрес, Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).

Литрес Чтец — проект, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. На данный момент в сервисе более 900 активных чтецов, более 4 000 книг и 240 000 проданных копий.