Общество

Младенцы-аллергики могут остаться без специального питания

Врачи и педиатры называют XXI век веком аллергии. Повышенной чувствительностью к тем или иным веществам страдают до 20 процентов россиян. Все больше рождается и детей с аллергией. Одно из самых распространенных заболеваний — непереносимость лактозы. Жизнь таких малышей зависит от обеспечения специальным питанием. Но его в России не выпускают, рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина. В палате регионов ищут выход из сложившейся ситуации, сообщила сенатор.

Обеспечение малышей детскими смесями, а также помощь семьям с детьми в регионах, где молочные кухни не работают, 1 июня, в День защиты детей, обсудили в Комитете Совета Федерации по социальной политике. Эксперты напомнили, что сейчас в России не производят детские безлактозные смеси, рынок таких товаров полностью зависит от импорта.

«Сейчас детское питание не попадает под санкции, так как относится к жизненно необходимым товарам, — уточнила Юлия Лазуткина в пресс-центре «Парламентской газеты». — Но мы не знаем, сколько еще пакетов санкций может быть принято в отношении России и не попадут ли под них и безлактозные детские смеси».

Чтобы малыши не остались без жизненно важного питания, сенаторы планируют в ближайшее время разработать и предложить комплекс мер в поддержку таких производителей.

Как отмечают представители научного сообщества, необходимые компоненты для производства таких смесей в России есть, но они не используются в производстве, рассказала Лазуткина. «Мы будем и дальше изучать этот вопрос, — сказала она. — Будем прорабатывать меры поддержки таких производителей».

Юлия Лазуткина отметила, что молочные кухни сохранились не более чем в 20 регионах страны. А там, где молочные кухни закрылись, детские смеси монетизировали.

«Правда, сумма компенсации небольшая — 500-1500 рублей в разных субъектах, — сообщила сенатор. — При этом, например, банка той же безлактозной смеси сегодня стоит от 2700 до 3500 рублей».

В Совете Федерации понимают, что такая финподдержка недостаточна, уточнила парламентарий. Поэтому этот вопрос требует проработки.

Лазуткина также отметила, что необходимо возрождать институт молочных кухонь в стране, ведь специальное и лечебное питание требуется все большему количеству детей. «Кроме того, молочные кухни — это еще и огромная поддержка местных сельхозпроизводителей, потому что для приготовления смесей используются только самые свежие и качественные продукты», — сказала сенатор.

Считается, что история детских молочных кухонь в России началась в 1901 году, когда по инициативе Русского общества охранения народного здравия в Петербургском городском приюте для недоношенных детей организовали пункт «Капля молока». Огромную роль молочные кухни сыграли и в сохранении жизни детей в годы Великой Отечественной войны, когда многие малыши остались без родителей.

Массовое распространение молочные кухни получили в 70-х годах прошлого века. Первоначально детское питание выдавали только многодетным семьям, а потом и всем малышам до года.

В советское время работала госпрограмма развития индустрии детского питания в РСФСР, было построено более 40 предприятий, выпускающих специальные и лечебные продукты питания.