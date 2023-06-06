Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Адвокатской палате региона.
График дежурства адвокатов Адвокатской палаты Псковской области, привлекаемых к участию при проведении Всероссийского дня бесплатной юридической помощи 9 июня с 10:00 до 17:00 часов в дистанционном формате.
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ФИО адвоката
|
Номер мобильного телефона
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Ахметова Марианна Вячеславовна (Коллегия адвокатов Псковской области «АдвокатЪ») – Псков
|
+7-911-697-72-16
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Аллахвердиева Саида Магадиновна (Коллегия адвокатов «Независимая») – Псков
|
+7-911-369-85-99
|
Бондаренко Игорь Иванович (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-363-51-83
|
Буре Генрих Михайлович (Адвокатский кабинет) – Псков
|
+7-906-223-10-00
|
Винча Константин Геннадьевич (Коллегия адвокатов «Независимая») – Псков
|
+7 905-295-01-23
|
Гаркуша Марина Петровна (Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия») – Псков
|
+7-911-351-30-05
|
Донец Светлана Геннадьевна (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-351-35-66
|
Звягин Алексей Геннадьевич (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
7-911-693-00-62
|
Здановская Анна Сергеевна (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-394-21-84
|
Иванова Анна Олеговна (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-909-575-21-10
|
Каширин Роман Михайлович (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-953-254-22-22
|
Кустов Борис Борисович (Коллегия адвокатов «Независимая») – Псков
|
+7-921-003-04-44
|
Малов Сергей Борисович (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-393-98-63
|
Мартынова Татьяна Георгиевна (Псковская городская коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-363-41-10
|
Пыхтин Алексей Александрович (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-953-234-34-00
|
Михайлова Анна Владимировна (Псковская областная коллегия адвокатов) - Псков
|
+7-921-218-67-84
|
Мухин Александр Сергеевич (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-881-11-16
|
Михайлова Виктория Викторовна (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-367-89-55
|
Попов Виктор Фатеевич (Адвокатский кабинет) – Псков
|
+7-911-350-28-25
|
Пилипенко Роман Васильевич (Межреспубликанская коллегия адвокатов) - Псков
|
+7-931-903-16-18
|
Тельнов Павел Юрьевич (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-362-67-27
|
Тихонов Денис Александрович (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-886-40-32
|
Орлов Игорь Валентинович (Коллегия адвокатов «Независимая») – Псков
|
+7-911-359-19-21
|
Ушакова Марина Викторовна (Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ») – Псков
|
+7-953-230-15-11
|
Осейков Вячеслав Александрович (Великолукский городской филиал ПОКА) – Великие -Луки
|
+7-911-362-07-49
|
Плаксий Сергей Анатольевич (Великолукский городской филиал ПОКА) – Великие -Луки
|
+7-943-373-57-77
|
Фомина Ирина Владимировна (Великолукский городской филиал ПОКА) – Великие -Луки
|
+7-911-376-92-24
|
Петренко Олег Игоревич (Коллегия адвокатов Псковской области «Правозащита») – Великие-Луки
|
+7-911-350-35-98
|
Хабарова Татьяна Владимировна (Адвокатский кабинет) – Великие-Луки
|
+7-911-363-02-61
|
Данилов Владимир Федорович (Бежаницкий филиал ПОКА) – Бежаницы
|
+7-921-110-48-93
|
Дорошева Ирина Владимировна (Гдовский филиал ПОКА) – Гдов
|
+7-921-000-92-59
|
Иванов Николай Петрович (Дедовичский филиал ПОКА) – Дедовичи
|
+7-921-004-91-81
|
Малов Борис Григорьевич (Дновский филиал ПОКА) – Дно
|
+7-921-117-58-50
|
Колчева Елена Михайловна (Куньинский филиал ПОКА) – Кунья
|
+7-909-575-52-49
|
Муравьев Константин Анатольевич (Красногородский филиал ПОКА) – Красногородск
|
+7-953-248-08-83
|
Агафонова Ольга Викторовна (Невельский филиал ПОКА) –Невель
|
+7-911-892-70-47
|
Гришановский Вячеслав Алексеевич (Новосокольнический филиал ПОКА) – Новосокольники
|
+7-953-232-31-30
|
Круглова Наталия Николаевна (Опочецкий филиал ПОКА) – Опочка
|
+7-911-391-54-04
|
Дорожкин Николай Иванович (Островский филиал ПОКА) – Остров
|
+7-911-693-15-96
|
Канаев Михаил Николаевич (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-371-95-16
|
Жданова Татьяна Александровна (Печорский филиал ПОКА) – Печоры
|
+7-911-880-60-28
|
Кожухов Виталий Иванович Филиал ПОКА г. Пскова) – Плюсса
|
+7-921-503-00-01
|
Леонов Михаил Михайлович (Пыталовский филиал ПОКА) –Пыталово
|
+7-911-698-33-11
|
Коновалова Юлия Николаевна (Себежский филиал ПОКА) –Себеж
|
+7-911-396-41-47