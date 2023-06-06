Общество

Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 9 июня

Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Адвокатской палате региона.

График дежурства адвокатов Адвокатской палаты Псковской области, привлекаемых к участию при проведении Всероссийского дня бесплатной юридической помощи 9 июня с 10:00 до 17:00 часов в дистанционном формате.