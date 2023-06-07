Общество

Магазинам и организациям общепита разрешили не проводить утреннюю дезинфекцию помещений

Магазинам и организациям общепита разрешили не проводить утреннюю дезинфекцию помещений. Роспотребнадзор отменил ряд ограничений, вводившихся в связи с распространением коронавируса.

Согласно постановлению, подписанному главным санитарным врачом Анной Поповой, теперь магазины и организации общепита могут не проводить утреннюю дезинфекцию помещений, пишет RuNews24.

Кроме того, снято обязательное медицинское наблюдение за гражданами, которые побывали в Китае, а также обследование на ковид жителей Амурской области, ЕАО, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев.

Туристам, которые вернулись из Европы с симптомами ОРЗ или гриппа, также не обязательно проходить тестирование на ковид.

Что касается медицинских учреждений и министерств здравоохранения, с них сняли обязательство иметь в достаточном количестве расходные материалы, которые нужны для проведения лабораторных исследований на COVID-19, дезинфекционные препараты и средства индивидуальной защиты для персонала.