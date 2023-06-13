Общество

Подготовить маломерное судно к новому сезону призвали псковичей в МЧС

Подготовить маломерное судно к новому сезону призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации сотрудники управления разместили на официальном сайте ведомства.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

С 16 июня 2023 года в Псковской области будет отменен запрет на движение моторных плавательных средств всех типов по водоемам региона.

«Многочисленные рыбаки, туристы, да и просто любители активного отдыха на воде с нетерпением ждут этого момента, чтобы выйти на своих судах на акваторию водоемов области. Однако, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возникновение различных проблем с выходом на воду, необходимо соблюдать определённые правила по подготовке маломерного судна к сезону», – отметили в МЧС.

Особое внимание следует уделить подвесным лодочным моторам (стационарным двигателям), потому что это самые сложные механизмы, входящие в комплект вашего судна. Для начала нужно проверить уровень масла, смажьте все трущиеся детали, рулевое оборудование. Обязательно – все электрооборудование, заменить свечи. Перед дальним выездом провести обкатку двигателя.

Для начала нужно проверить топливную систему на предмет наличия протечек или повреждений, обратив своё внимание на заправочные шланги, соединения и поверхности баков. Признаки повреждения заправочных шлангов: мягкость, хрупкость, наличие трещин. Если это необходимо, произведите замену деталей. Также необходимо проверить все крепления на предмет надежности. Необходимо убедиться, что двигатель, система выхлопа и воздухозабора работают исправно.

Очень важно проверить приводные ремни, провода и шланги, т.к. они могут стать хрупкими и потрескаться во время зимнего хранения. Ремни должны плотно прилегать к шкивам, иначе они будут проскальзывать: при износе ремня внутри шкива появляется чёрный налёт, и ремень начинает скользить. Трещины или вздутия на оболочке проводах управления – признак того, что Вам необходимо принять срочные меры.

Далее необходимо проверить все электрические соединения на предмет загрязнений и плотности. Окисление и налёт часто является признаком того, что соединение не безопасно. Для того чтобы подготовить электрические соединения к навигации, необходимо очистить их с помощью специальной кисточки или спрея, предварительно отключив питание. Зарядите аккумуляторную батарею и проверьте её, убедившись, что она держит заряд.

Также нужно проверить уровни всех жидкостей: моторное масло, гидроусилитель руля, редукторы и охлаждающую жидкость.

Необходимо проверить винты на наличие коррозии, трещин и деформации. Повреждённые винты могут стать причиной нежелательной вибрации и повредить привод. Нужно убедиться, что винт надёжно закреплён. Проведите тщательный визуальный осмотр корпуса лодки на наличие трещин или проржавевших дыр. Обязательно проверьте наличие заклепок. Если какой-либо из них нет на своем месте, обязательно нужно поставить новую заклепку. Болтающиеся заклепки также нужно заменить.