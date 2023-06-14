Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в донорской акции

Акция по сдачи крови прошла в управлении Росгвардии по Псковской области в Национальный день донора. Сотрудники и военнослужащие посетили станцию переливания и сдали порядка 5 литров крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Росгвардейцы в повседневной деятельности постоянно видят людей, попавших в трудную ситуацию, нуждающихся в экстренной помощи, а зачастую и сами ее оказывают. Поэтому свободные от дежурства стражи порядка не остались в стороне и внесли посильный, добровольный вклад в дело помощи людям, которым она будет необходима», – рассказали в Росгвардии.

Врачи поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что подобные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе в результате полученных травм или при проведении срочных и сложных операций.

Отметим, что сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии участвуют в мероприятиях по сдаче крови на постоянной основе.