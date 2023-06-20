Общество

Новый вид паспорта может появиться в России осенью

Новый вид паспорта — паспорт гражданина РФ с электронным носителем информации — может появиться в России. Об этом депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Соответствующий проект постановления правительства уже опубликован. В случае принятия постановление вступит в силу уже в этом году, с 26 октября 2023 года», - рассказал Александр Козловский.

Парламентарий уточнил, что автором новации является МВД РФ.