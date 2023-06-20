Общество

Яглыч шагает по стране: гид по сериалу «Ухожу красиво» от Wink Originals

Российские зрители ждут комедийный экшн-сериал «Ухожу красиво» (18+) — об этом говорят аншлаги на предпремьерных показах, которые видеосервис Wink устроил по всей стране. До цифровой премьеры закрытые показы первых эпизодов проекта с большим успехом прошли в Астрахани, Краснодаре, Москве, Ноябрьске, Перми, Сургуте, Уфе, Ханты-Мансийске и других городах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Ростелекома.

Фотографии предоставлены Ростелекомом

Первые два эпизода сериала «Ухожу красиво» доступны в видеосервисе Wink («Ростелеком») с 20 июня 2023 года. Далее каждый вторник будут выходить по две новых серии. Производством сериала занималась кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». Сериал «Ухожу красиво» был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия» и получил высокие оценки критиков.

Сюжет

Борис Фадеев (Владимир Яглыч) оперуполномоченный подмосковного ОВД с идеальной репутацией… безнадежного раздолбая и алкоголика. Полицейский, потерявший понимание в семье, уважение коллег, да и уважение к самому себе. Но окончательно спиться и замерзнуть в подворотне Борису не дает внезапная новость: у него обнаруживают неизлечимое наследственное заболевание. И эта смертельная новость возвращает опера к жизни. Борис понимает, что скоро ему придется постучаться в небеса, но пока он не сыграл в ящик, решает уйти красиво.

Борису важно уйти из жизни с пользой для семьи — обеспечить жену и дочь выплатами, которые полагаются семье полицейского, погибшего при исполнении. Но оказывается, что погибнуть ой как не просто. Фадеев берется за самые опасные задания, но это не дает желанного результата, а наоборот, продвигает по службе, пробуждает чувства жены, словом, возвращает ему нормальную жизнь, из которой он так стремится уйти.

Герои и героини

Владимир Яглыч — яркий актер, обладатель невыдуманных мышц, любимец женской аудитории, даже внутри «силовых» ролей умеет показать сложный характер персонажа и весь драматизм, заложенный в истории.

«Я не люблю возвращаться на два года назад и играть то, что уже попробовал. Наверное, это одна из причин, почему я принял предложение поучаствовать в этом сложном проекте. Я понимал, что мы шутим над теми вещами, над которыми шутить нельзя. Поэтому всегда себя спрашивал: “А не переборщили ли мы? Давайте тоньше”. И в итоге я пытался своего героя “бросать”: чтобы он из своей трагедии переступал в некий фарс и обратно. Мой герой — честный, объемный персонаж, которому публика будет верить», — считает Владимир Яглыч.

Даже находясь в депрессии, которая разрушает его семью, Борис остается любящим, заботливым и очень крутым отцом. По крайней мере, в глазах своей дочери Насти. Исполнительница этой роли, Алиса Руденко, моментально покорила съемочную группу точным попаданием в образ. В ее героине идеально соединились бойкий нрав и ироничный взгляд на жизнь кинопапы Владимира Яглыча с изяществом, женственностью и красотой киномамы в исполнении Марии Ахметзяновой.

Женских персонажей в «Ухожу красиво» не так уж много. Зато каждая героиня —продуманный многогранный образ, да и по крепости характера даст фору мужчинам в погонах. Персонаж Ахметзяновой — сильная женщина, владелица бизнеса, который в прямом смысле погорел. Спокойствие и стойкость, с которой героиня ведет свою сюжетную линию, поначалу контрастируют с характером ее киномужа, который при внешней маскулинности оказался эмоционально уязвимее и позволил себе на время сдаться.

«Это проект про семью, про любовь, про доверие. Про то, что нужно пытаться исправлять ошибки. Не всё так просто. И лично мне важно, так как у меня дочь примерно такого же возраста, показать вот эти отношения отца, который не в ладах со своим родителем, и от этого под угрозой оказываются отношения с его собственным ребенком. А личный опыт воспитания дочки помог добавить в сценарий правдоподобные моменты, как это все происходит, как ведет себя ребенок в разных ситуациях», — говорит сценарист и креативный продюсер Илья Власьевский.

Особую роль в жизни Бориса играет его лучший друг и сослуживец лейтенант Игорь Зуев в исполнении Нодари Джанелидзе. Актеров подбирали на контрасте: хмурый против улыбчивого, брутальный против мягкого.

Экшн

Перестрелки всех мастей, напряженные погони, выломанные двери, выбитые окна, падения с высоты и, конечно, взрывы и пожары. В экшн-сценах создатели «Ухожу красиво» четко следуют канонам, по которым создается эффектное и зрелищное кино.

«В сериале большое количество трюковых сцен различных направлений — падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Кроме того, будет множество нестандартных ходов, которые ранее не использовались в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер», — делится режиссер Миша Поляков.

Трюки для проекта поставила каскадерская команда Сергея Носуленко, которая отвечала за сложнейшие сцены в таких лентах, как «Кома», «Одна» и «Летчик». Их предложения были настолько захватывающими, что в некоторых сценах Владимир Яглыч и Нодари Джанелидзе отказались от дублеров и рискнули выполнить трюки сами.

Место действия

Действие разворачивается в безымянном городе, который создатели описывают как город в Московской области с населением примерно 400 тысяч человек. Ему, кстати, обещали придумать название, если у серила «Ухожу красиво» будет второй сезон.

В таком городке жизнь течет чуть медленнее, чем в столице, но назвать его глубокой провинцией нельзя. Большая часть съемок прошла в Москве, на улицах и в павильонах, но локации специально выбраны так, чтобы в кадр не попали ни кремлевские звезды, ни сталинские высотки, ни башни Москва-Сити. За счет этого и в том числе усилиями художника-постановщика Елизаветы Москвиной создан образ города, который все как будто где-то видели.

Почему смотреть

«Крутость проекта вот в чем. Когда ты рассказываешь завязку сюжета — главный герой в депрессии, еще и узнает про смертельную болезнь и поэтому хочет обеспечить свою семью посмертной премией за гибель при исполнении, то и авторская, и зрительская фантазия начинает раскручивать самые невероятные варианты развития событий. Наша история находит эмоциональный отклик в каждом», — продолжает генеральный продюсер сериала Павел Воронин.

«Сериал “Ухожу красиво” гармонично сочетает зрелищность картинки и классный юмор с драматической линией. Здесь поднимаются действительно важные вопросы ценности семьи, отцовского долга, связи поколений, но рассказывается об этом легко и без пафоса. Уверен, что многие фразы из сериала пойдут в народ. Нам бы очень хотелось, чтобы уходило красиво только плохое настроение у зрителей, а оставались светлые и хорошие чувства, которые помогают жить и справляться с любыми трудностями», — отмечает директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.

Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2, также представлен в подписках VK Combo и «Огонь» ГПБ.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.