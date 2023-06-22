Общество

В День памяти и скорби представители реготделения Российского военно-исторического общества возложили цветы к Вечному огню

22 июня, в День памяти и скорби, представители регионального отделения Российского военно-исторического общества возложили букет из 22 гвоздик к Вечному огню в Пскове.

В своем обращении руководитель регионального отделения РВИО Александр Борисов отметил, что День памяти и скорби - одна из самых трагических дат в истории нашей страны. Вместе с тем, 22 июня - день силы духа и мужества, единства народов нашего многонационального Отечества.

«Мы - дети, внуки и правнуки великих героев Великой Отечественной и наш долг - пронести память о них, об их беспримерном подвиге через века. И Российское военно-историческое общество делает все, чтобы новые поколения хранили память о Великой Отечественной войне, для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, чтобы знать во имя чего и благодаря кому мы живем.

Мы не позволим забыть о преступлениях нацизма и не допустим повторения подобного!» – отметил он.