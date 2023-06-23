Общество

Работу с семьями мобилизованных обсудили на заседании в Великих Луках

Очередное заседание рабочей группы по работе с семьями и мужчинами, призванными на военную службу в условиях частичной мобилизации, состоялось в администрации города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

В заседании приняли участие руководители и специалисты органов социальной защиты, служб занятости населения и судебных приставов, фонда социального и пенсионного страхования, военного комиссариата, структурных подразделений администрации.

В ходе встречи собравшиеся обсудили вопросы и отработали алгоритм совместных действий, направленных на персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов, оказание содействия в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.

В администрации отметили, что целью рабочей группы являлась организация взаимодействия муниципальных и региональных уполномоченных структур с социальными координаторами по городу Великие Луки Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».