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Митрополит Тихон: Сегодня без преувеличения - исторический выбор для всех и для каждого

Сегодня исторический выбор для всех и для каждого. Такое мнение выразил митрополит Псковский и Порховский Тихон, комментируя ситуацию в стране.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон. Фотография предоставлена пресс-службой Псковской епархии

«В истории Россию периодически подталкивают к тому, чтобы включить механизмы саморазрушения. Но есть один секрет. Запустить механизмы поражения России извне невозможно. Привести их в действие можно исключительно только изнутри», - цитирует его пресс-служба Псковской епархии.

Владыка напомнил слова военного теоретика Карла фон Клаузевица: «Россия может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров».

«В критические моменты поражений, внешние и внутренние силы доводят ситуацию в нашей стране до того, что главным действующим лицом противостояния с той и с другой стороны становится народ России, - продолжил митрополит. - Он же, народ, и разрушает страну. Он же становится кровавой и главной жертвой смуты. Двум с половиной векам ордынского ига предшествовала княжеская междоусобица. Польско-литовской интервенции — Великая смута. Чудовищно трагическим событиям начала ХХ века - раскол элит в Российской империи и гражданская война. Есть совершенно непреложный духовный закон: "Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет". Это слова Господа нашего Иисуса Христа».

«Что необходимо, чтобы в военных критических ситуациях, подобной нынешней, не допустить погибельного для страны и народа разделения? На все эпохи и времена необходимо было и остается лишь одно. Сохраняя свою веру и убеждения, отложить распри и разлады, какими бы важными они ни казались сторонам конфликта на сегодняшний день, и быть в единстве с тем, кого Промысл Божий поставил управлять Россией. Как бы это лицо ни называлось в истории: Великий князь, Царь, Император или Председатель Государственного Комитета обороны и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами СССР. Сегодня эту ношу, крест и ответственность несет президент Владимир Путин. Сегодня без преувеличения - исторический выбор для всех и для каждого».

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