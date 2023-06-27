Общество

На встречу с космонавтом в Псковском планетарии собрались более 60 детей

Космонавт-испытатель, Герой России Сергей Кудь-Сверчков снова приехал в Псков. На встречу с ним в Псковском планетарии собрались более 60 детей. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Его приезд в прошлом году никого не оставил равнодушным, и этот визит снова вызвал живой интерес у псковичей. В Псковском планетарии на встречу с космонавтом собрались более 60 детей, пришлось даже организовывать дополнительные места. Полтора часа ребята не отпускали гостя и расспрашивали о космосе, о том, как живут на МКС космонавты, и что нужно сделать, чтобы однажды полететь на земную орбиту», - рассказал Борис Елкин.

Не менее интересным получилось общение в городском загородном лагере «Радуга», продолжил градоначальник. В программе были рассказы о космическом пространстве, автограф-сессия и фото на память с настоящим космонавтом.

«Кто знает, может быть среди этих мальчишек и девчонок есть будущий "покоритель Вселенной". Вполне реальная история в свете того, что Роскосмос проводит открытые конкурсные отборы в отряд космонавтов», - отметил Борис Елкин.

Напомним, 26 июня российский космонавт-испытатель, Герой России Сергей Кудь-Сверчков стал гостем программы «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).