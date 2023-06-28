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Общество

Бюст Герою России Сергею Самойлову установят у псковского лицея

30.06.2023 12:38|ПсковКомментариев: 0

Бюст Герою России гвардии старшему лейтенанту Сергею Самойлову, погибшему 21 февраля 2000 года при исполнении воинского долга, установят на территории социально-экономического лицея №21 в Пскове. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы в ходе очередной 12-й сессии 30 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С инициативой установки бюстов военнослужащим воинской части 64044, погибшим при исполнении воинского долга, вышло командование части. Эту инициативу поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Из резервного фонда правительства Псковской области были выделены средства на изготовление и установку бюста.

Сергей Самойлов - участник Второй чеченской войны, командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооружённых Сил РФ.

Он командовал одной из групп 2-й бригады спецназа, которые 21 февраля 2000 года после восьмидневного похода по горам с разведывательными целями попали в засаду около села Харсеной Шатойского района. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений, которые пытались прийти им на помощь, в тот день погибли. Согласно показаниям взятых впоследствии в плен боевиков и жителей села, бандиты тогда потеряли от 70 до 100 человек только убитыми.

Сергею Самойлову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Его именем назван Псковский социально-экономический лицей (бывшая средняя школа №21, в которой он учился).

Теги: #школа #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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