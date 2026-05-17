Стоматолог рассказал, как больные зубы влияют на сердце и мозг

Состояние полости рта влияет не только на красоту улыбки, но и на здоровье всего организма. Об этом рассказал Максим Лабухин, стоматолог, медицинский директор сети клиник МИА.РФ.

Он отметил, что наиболее частые стоматологические проблемы — кариес, пульпит и пародонтит. Их развитие связано с бактериями и воспалительными процессами во рту, которые могут запустить цепочку негативных реакций в организме. Если не уделять внимание лечению, это может привести к заболеваниям сердца, желудочно-кишечного тракта и даже к трудностям в общении.

«Заболевание десен, как пародонтит, может привести к атеросклерозу, инсульту и гипертонии. Это происходит потому, что бактерии из полости рта попадают в кровь и распространяются по всему организму. Вообще бактерии в организм попадают постоянно при жевании или чистке зубов. Но у здорового человека иммунитет быстро обезвреживает их. А вот воспаленные годами десны бактерии атакуют часто и вызывают патологии», — предупредил врач.

Постоянная зубная боль, разрушение или отсутствие зубов затрудняют пережевывание пищи. В результате желудок и кишечник вынуждены работать с повышенной нагрузкой, что может привести к нарушениям пищеварения, отметил Лабухин. Болезнетворные микробы из больных зубов попадают в кишечник, уничтожают полезные бактерии, разрушают стенки кишечника и способствуют попаданию токсинов в организм. Как отмечает эксперт, это проявляется тяжестью, вздутием, изжогой и может привести к гастриту или язве. Иногда люди годами лечат гастрит, не подозревая, что его причина — пародонтит.

Лабухин также рассказал, что хроническая боль, чувствительность к холодному и горячему, неприятный запах изо рта вызывают стресс, нарушают сон, снижают уверенность в себе и могут привести к тревожности или депрессии. Человек начинает избегать общения, реже улыбается и чувствует себя некомфортно. Это затрудняет как рабочие, так и личные контакты.

Кроме того, токсины от микробов и бактерий на зубах через кровь могут попадать в мозг, влияя не только на обмен веществ, но и на выработку гормонов, отвечающих за хорошее настроение. В результате человек с воспалением десен часто ощущает апатию и упадок сил, пишет Газета.ru.

«В итоге уход за зубами — это не только про внешний вид, а про общее здоровье. Как отмечают стоматологи, хронические инфекции в полости рта медленно, но верно разрушают сердце, портят пищеварение и отравляют настроение», — резюмировал Лабухин.