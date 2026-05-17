Какие факторы сильнее привлекает комаров к человеку, рассказали в Роскачестве

Частота укусов комаров зависит от нескольких факторов: химии тела, физиологии и образа жизни, так, например, запах пива значительно усиливает интерес насекомых к человеку, рассказали в Роскачестве.

«Почему одни люди постоянно страдают от укусов комаров, а другие остаются незамеченными? Оказалось, что все дело в химии тела, физиологии и даже образе жизни», - говорится в сообщении.

«Духи с экстрактом лаванды, а также многие лосьоны, солнцезащитные кремы и стиральные порошки с отдушками могут невольно привлекать насекомых. Особый пункт - употребление алкоголя. Например, запах пива значительно усиливает интерес москитов к человеку», - добавили в организации.

При этом одним из самых сильных магнитов для комаров является молочная кислота, которая активно вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок и выходит с потом. Так, тренировка на открытом воздухе может повысить интерес насекомых.

Эксперты подчеркнули, что частое дыхание увеличивает выброс углекислого газа. По нему комары определяют присутствие потенциальной жертвы. Также москиты обладают достаточно хорошим зрением, и одежда темных цветов может сделать человека более заметным для них, пишут РИА Новости.

В Роскачестве отметили, что детей комары кусают реже, чем взрослых. «Ошибочное впечатление, что дети страдают чаще, создается из-за того, что у них сильнее проявляются кожные реакции на укусы, тогда как взрослые могут попросту не замечать часть из них. Чем крупнее человек, тем больше углекислого газа и тепла он выделяет», - объяснили там.

