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На создание лесничества в псковской деревне Малая Гоголевка дали два года

Псковский районный суд установил срок 24 месяца на создание лесничества на территории деревни Малая Гоголевка в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в районной администрации.

«Сроки судом установлены 24 месяца, просто так лесничество не появится — за неделю или месяц, потому что это достаточно большой этап работы», - пояснил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

По его словам, на данный момент составлена предварительная дорожная карта, исходя из решения суда.

«Также мы межуем земельный участок, на котором находится лес — более 5 га, будем его ставить на учет как муниципальную собственность и параллельно будем делать лесоустройство. Самый важный этап — сделать лесоустройство, это сделает специализированная организация, которая обладает необходимой лицензией на данный вид работ, - продолжил Святослав Колинко. - Когда будет сделано лесоустройство, будут приняты местные нормативы по лесничеству, и дальше будем создавать такой орган или возлагать такие обязанности на те органы, которые у нас сейчас есть — учреждения или предприятия — по содержанию леса».

Он отметил, что два года — максимальный срок, который дал суд, но на деле лесничество в Малой Гоголевке может появиться и раньше.

«Думаю, мы все сделаем быстрее, ведь территория не такая большая, да и нормативная база есть, практика наработана у Российской Федерации. Ну и плюс у нас есть государственное лесничество, с которым тоже можем взаимодействовать и тоже у них брать опыт по данной работе», - заключил первый заместитель главы администрации Псковского района.

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Напомним, 20 декабря на участке в деревне Малая Гоголевка у Корытовского леса началась подготовка к строительству частного дома с вырубкой сосен. Инцидент возмутил местных жителей. Петицию против спила многолетних деревьев в Корытовском лесу создал псковский эколог, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.