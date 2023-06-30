На создание лесничества в псковской деревне Малая Гоголевка дали два года

Псковский районный суд установил срок 24 месяца на создание лесничества на территории деревни Малая Гоголевка в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в районной администрации.
«Сроки судом установлены 24 месяца, просто так лесничество не появится — за неделю или месяц, потому что это достаточно большой этап работы», - пояснил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.
По его словам, на данный момент составлена предварительная дорожная карта, исходя из решения суда.
Он отметил, что два года — максимальный срок, который дал суд, но на деле лесничество в Малой Гоголевке может появиться и раньше.
«Думаю, мы все сделаем быстрее, ведь территория не такая большая, да и нормативная база есть, практика наработана у Российской Федерации. Ну и плюс у нас есть государственное лесничество, с которым тоже можем взаимодействовать и тоже у них брать опыт по данной работе», - заключил первый заместитель главы администрации Псковского района.
Напомним, 20 декабря на участке в деревне Малая Гоголевка у Корытовского леса началась подготовка к строительству частного дома с вырубкой сосен. Инцидент возмутил местных жителей. Петицию против спила многолетних деревьев в Корытовском лесу создал псковский эколог, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.