Общество

Фотофакт: Сосны продолжают спиливать в Корытовском лесопарке

Сосны спилили в Корытовском лесопарке возле деревни Малая Гоголевка, сообщили Псковской Ленте Новостей местные жители.

«На границе Корытовского лесопарка и деревни Малая Гоголевка опять попилили сосны. Видимо, для нового коттеджа», - отметил пскович.

Напомним, ранее местные жители уже обращали внимание на данную проблему.

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В 2023 году на участке в деревне Малая Гоголевка у Корытовского леса началась подготовка к строительству частного дома с вырубкой сосен. Против действий лесорубов даже создали петицию, но оказалось, что собственник выиграл суд и проводит вырубку на законных основаниях.