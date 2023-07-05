Общество

В России предлагают создать саморегулируемую организацию гастарбайтеров

В России предлагают создать саморегулируемую организацию гастарбайтеров. Она сможет аккумулировать заявки работодателей и проверять уровень профессионализма приезжих.

По данным МВД, сейчас в нашей стране находится 6,6 миллиона мигрантов и это число постоянно растет. Большинство приезжих — уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Около 70% иностранцев приезжают в Россию на заработки. В поисках работы они часто обращаются к теневым посредникам, которые не несут ответственности ни перед работодателем, ни перед самим мигрантом. В итоге часть приезжих выпадает из системы налогообложения, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, недобросовестные работодатели не обеспечивают надлежащих социально-бытовых условий для приезжих, что вызывает агрессию и способствует росту преступности с их стороны. В Госдуме предложили создать саморегулируемую организацию (СРО), которая возьмет на себя решение вопросов трудовой миграции.

По мнению миграционных экспертов, около пятой части жителей Москвы — трудовые мигранты, причем только около 30 процентов из них находятся в столице на легальном основании. А нелегальная миграция — благодатная почва для криминализации общества. В 2022 году, по данным Следственного комитета, поступило 4,7 тысячи сообщений о преступлениях мигрантов. Это почти в три раза больше, чем в 2021-м. Количество особо тяжких преступлений выросло почти в пять раз. В этом году есть тенденция к снижению количества убийств, но статистика по изнасилованиям выросла. Кроме того, среди мигрантов часто выявляют коррупционные преступления, а также уличают их в связях с экстремистами и террористами.

Неконтролируемая миграция может повлечь за собой серьезные последствия, считает член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова. Среди основных угроз она назвала рост преступности, экстремизм и терроризм, нарушение общественного порядка, конфликты на религиозной почве, возникновение этнических анклавов. Еще одна угроза — демпинг рынка труда.

По данным Минтруда, больше всего мигрантов работает сегодня в сфере обслуживания, в промышленности и строительстве. По словам Анастасии Удальцовой, при поиске работы часть иностранцев пользуется услугами мощнейшей теневой рекрутинговой системы. «Причина в том, что содействием иностранцам в трудоустройстве может заниматься кто угодно. Это никак не регулируется. В итоге сформировалась теневая рекрутинговая инфраструктура, которая «перепродает» иностранных работников и не несет ответственности за их дальнейшую судьбу. И если крупный бизнес еще может себе позволить самостоятельно проводить отбор работников, то малый и средний — вынужден обращаться к этим самым теневым посредникам», — объяснила депутат.

Выход она видит в создании саморегулируемой организации, которая централизованно займется вопросами трудовой миграции. Она будет аккумулировать запросы и заявки работодателей, систематизировать их по отраслям и регионам. Организация позволит привлекать востребованных иностранных работников, проверять уровень их профессионализма, обучать и аттестовывать. Специалисты СРО будут поддерживать обратную связь с мигрантами, мониторить конфликтные ситуации с работодателями и решать их. Возможность создания такой организации обсудили на одном из последних заседаний рабочей группы по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в Госдуме.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов согласен с тем, что миграция должна строиться в соответствии с запросами работодателей — по принципу необходимости. «Это должно так работать — в конкретном регионе, в конкретную сферу требуется определенное количество мигрантов определенных профессий. И иностранцы едут в Россию именно под этот запрос», — сказал он.

При этом депутат считает, что в первую очередь трудоустраивать должны россиян. Среди причин, по которым работодатели нанимают иностранных работников, он назвал, во-первых, нехватку узкоквалифицированных специалистов, например сварщиков, во-вторых, низкий уровень зарплат на определенные виды труда — за такие деньги местные жители работать не готовы. Чтобы решить первый вопрос, он предложил профориентировать российскую молодежь и обучать ее востребованным профессиям. Что касается второй проблемы, Нилов напомнил, что Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда должен составить 19 242 рубля. Кроме того, привлечь на работу жителей регионов может, например, вахтовый метод. В приоритете должны быть россияне, подчеркнул депутат.