Общество

В Псковской области начал работу круглогодичный центр «Истоки»

8 июля – в День семьи, любви и верности на торжественной церемонии открытия Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил об открытии одноименного круглогодичного образовательного центра на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: организаторы мероприятия

Уже осенью центр «Истоки» сможет принять более 500 участников, интересующихся историей и культурой нашей страны.

Торжественное открытие Молодёжного историко-культурного форума началось с приветственного адреса президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам форума. В своем обращении он подчеркнул необходимость сохранения историко-культурного наследия России и пожелал участникам форума продуктивной работы.

«Впереди - большая и разнообразная программа - лекции и диспуты, экскурсии и мастер-классы, встречи с интересными людьми. И конечно, у вас есть замечательная возможность познакомиться с уникальными историческими, архитектурными памятниками гостеприимной псковской земли, прикоснуться к древним духовным святыням. Уверен, что нынешний форум пройдёт в атмосфере дружбы и созидания, даст старт содержательным идеям и инициативам», – отметил Владимир Путин в своем обращении.

К участникам и гостям форума также обратился Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. В своей речи он поздравил всех присутствующих с Днём семьи, любви и верности и объявил о запуске круглогодичного Молодёжного историко-культурного центра «Истоки». Он станет площадкой для патриотического воспитания молодёжи, как Центр знаний «Машук», Мастерская управления «Сенеж» и академия творческих индустрий «Меганом», где молодёжь, семьи с детьми и активисты некоммерческих организаций смогут больше узнать о культуре, истории и традициях России.

«Псковская земля – это настоящий эпицентр традиционных ценностей, основываясь на которых Россия всегда может двигаться вперёд и справляться с любыми вызовами. Не с проста именно здесь создается не просто летний форум, а круглогодичный образовательный центр по решению президента РФ Владимира Путина. Теперь семья круглогодичных образовательных центров в России стала тоже многодетной», – подчеркнул Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Круглогодичный центр «Истоки» станет первой образовательной площадкой в России, которая объединит не только детей и молодёжь,

но и семьи. Уже в сентябре-октябре 2023 года в рамках работы круглогодичного центра запланированы 5 заездов Всероссийского проекта «Истоки.Школа». Эти заезды объединят до конца года более 500 участников, которые смогут выбрать для себя одно из направлений работы центра от истории и культуры России до медиа.

«Нам важно формулировать смыслы, которые помогут справиться с бюрократическим осмыслением. Для этого мы должны определить главные ценности, основанные на любви к родителям, природе, истории и культуре. Сейчас, когда идёт давление на нашу молодёжь, необходимо, объясняя им, что такое традиционные ценности, помогать внутренне победить свои сомнения и дурные мысли. Только так мы сможем быть уверены в будущем поколении, что они принесут новые возможности, знания, направленные на процветание России», – объяснил митрополит Псковский

и Порховский Тихон.

Также на площадке форума состоялась встреча участников первого заезда «Семейные ценности»: молодых семей с детьми от 7 до 15 лет, руководителей семейных клубов, педагогов и активистов семейных движений и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства с Первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, Руководителем федерального агентства по делам молодёжи Ксенией Разуваевой, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, председателем правления Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Григорием Гуровым

«Огромное счастье видеть на наших форумах детей. Ведь семья — это самое главное, что есть в жизни каждого человека, это основа, каркас нашего общества и страны. Вместе со всей молодежью мы будем сохранять, беречь и оберегать наши традиционные ценности. К тому же теперь у нас есть площадка, которая позволит нам вернуться к нашим истокам», – подчеркнула Ксения Разуваева.

Культурная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности началась с «Семейного ромашкового парада». Этот праздник отмечается в День памяти Петра и Февронии Муромских - покровителей семьи, где главный символ ромашка. Участники форума длинными бело-желтыми колоннами прошлись по территории Паломнического центра к главной сцене, олицетворяя тем самым семейное единство и разделение общих ценностей семьями из разных регионов России.

В рамках концертной программы праздника участники смогли первыми услышать официальный гимн форума «Истоки». Идея о нём зародилась еще в 2022 году у на смене «Созидание», и уже в этом году гимн впервые был исполнен перед публикой. Его музыка и слова полностью отражает то народное единство, любовь к Родине и уважение к историко-культурным особенностям страны, которые транслируются и воспитываются на форуме «Истоки».

Также в день открытия форума и первого заезда «Семейные ценности» участники посетили образовательно-развлекательную программу, в рамках которой все желающие смогли поучаствовать в бесплатной консультации семейного психолога, экскурсии по храму Кирилла и Мефодия, ярмарке мастеров традиционных ремесел, а также – в различных лекциях, дискуссиях и мастер-классах. Одним из самых ярких событий дня стал Фестиваль воздушных змеев, где юные участники форума смогли самостоятельно разукрасить, а затем и запустить собственного змея.

«В Псковской области получил прописку крупный федеральный форум, фактически «Северный Артек», который при поддержке Президента стремительно развивается и прирастает инфраструктурой. Благодаря этому «Истоки» уже сегодня имеют принципиальное значение не только для нашей региональной молодёжной политики, но и для всей страны», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В завершении дня все участники и гости форума приняли участие

в высадке «Аллеи семейных ценностей». Всего на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря было высажено пятьдесят саженцев сирени венгерской, ставшей символом жизни, мудрости, крепких семейных корней и рода.

С 14 июля по 23 августа пройдут ещё четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Историко-культурное наследие», «Гармония»,

«Созидание», «Школа молодого патриота». Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от 7 лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подать заявку на два заезда можно по ссылке.

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви.