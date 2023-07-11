Общество

Психолог и священник посетили сотрудников псковского УФСИН

День семьи, любви и верности отметили в учреждениях УФСИН России по Псковской области. Представители всех подразделений подготовили разнообразные программы, активно привлекли к участию в мероприятиях не только сотрудников, но и членов их семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На стадионе в селе Середка Псковского района представители ИК-4 организовали игровое мероприятие «Дорогой добра», в рамках которого родители с детьми станцевали флешмоб, а затем сыграли в «сломанный телефон» и «крокодил», посоревновались в эстафете с мячом. Каждый ребенок был отмечен грамотой, подписанной начальником учреждения, и сладким призом за активное участие.

В ИК-6 накануне празднования Дня семьи, любви и верности был организован показ документального фильма «История вечной любви Петра и Февронии Муромских».

«После присутствующие обсудили важные и значимые моменты сохранения семейных традиций и ценностей. Хочется отметить, что на данный момент в учреждении несут службу 10 семейных пар», - рассказали в УФСИН.

Совместным кинопросмотром премьеры «Домовой» в Идрицком культурно-досуговом комплексе запомнился праздник сотрудникам ИК-3.

С целью укрепления института семьи и развития культуры семейного воспитания в СИЗО-1 психолог психологической лаборатории Татьяна Мартышева провела для сотрудников психологический тренинг, нацеленный на формирование представления о семейных ценностях в современных семьях, актуализацию ценности семьи, приобретение навыка слушать и давать обратную связь. Участники смогли проверить свои способности в ассоциативных упражнениях, а по итогу составили дерево семейных ценностей.

Личный состав аппарата управления принял участие в просветительской встрече с помощником начальника управления по организации работы с верующими регионального УФСИН отцом Михаилом. Священник рассказал об истории и традициях праздника, поведал о непростой жизни и большой любви святых благоверных Петра и Февронии Муромских, напомнил о смысле и важности церковного брака и о том, как сохранить его на долгие годы.