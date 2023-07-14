Общество

Компания Илона Маска будет использовать твиты для обучения своей модели ИИ

Компания xAI Илона Маска будет использовать публикации в принадлежащей ему соцсети Twitter для обучения своей модели искусственного интеллекта (ИИ).

«Думаю, мы будем использовать публичные твиты, разумеется, не затрагивая ничего частного, для обучения, как поступают все остальные», - заявил Маск в пятницу в ходе прямой трансляции на странице в Twitter. Он подчеркнул, что другие компании «нелегально используют» публикации в соцсети для обучения моделей ИИ, но не пояснил, о каких именно компаниях идет речь, пишет ТАСС.

Как отметил Маск, xAI будет стремиться к созданию «максимально любознательного и стремящегося к правде» искусственного интеллекта, что, по его мнению, является «наиболее безопасным подходом». При этом он в негативном ключе отозвался о моделях ИИ, которые выдают «политкорректные и вводящие в заблуждение» результаты. «На мой взгляд, основная цель xAI - создать хороший искусственный интеллект, который будет преследовать цель понять вселенную», - заявил предприниматель. При этом он отметил, что выступает за регулирование сферы искусственного интеллекта.

По словам Маска, xAI будет тесно сотрудничать с также принадлежащей ему компанией по производству электромобилей Tesla. Как подчеркнул предприниматель, они будут приносить «взаимную выгоду». Он не исключил, что разработки в сфере ИИ будут применены для улучшения системы автопилота Tesla.