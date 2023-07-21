Общество

Островский район празднует 79-ю годовщину освобождения от фашистов

В Островском районе в пятницу, 21 июля, празднуют 79-ю годовщину освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

От имени правительства Псковской области губернатор Михаил Ведерников направил поздравление главе района и жителям муниципалитета.

«Мы бережно храним память о самоотверженных партизанах, оказавших яростный отпор немецко-фашистским захватчикам, а также о мирных людях, ставших жертвами нацистских преступлений. Наш долг — защитить и сохранить правду о победе советского народа над захватчиками, которые пытались уничтожить страну, национальную гордость и наше будущее», — отметил в послании губернатор. Михаил Ведерников также выразил особую признательность ветеранам, труженикам тыла и детям войны — всем, кто в послевоенные годы заложили основу развития и процветания Островской земли.

Фото здесь и далее: районная газета «Островские вести»

В Острове памятное мероприятие прошло у монумента в честь 146-й стрелковой дивизии с участием представителей правительства области, местной администрации, ветеранов Вооруженных сил и труда, почетных граждан Острова и Островского района, представителей юнармейских отрядов. Они почтили память всех павших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев, партизан, подпольщиков и мирных жителей минутой молчания. После этого участники мероприятия возложили к стелам цветы.

В праздничный день жители муниципалитета также возложили цветы к мемориалам и памятным знакам в честь воинов освободителей района.

Напомним, город Остров освобожден 21 июля 1944 года войсками 3-го Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской операции. В тот день батальон майора Тараса Рымара первым ворвался на улицы города и предотвратил готовившийся взрыв висячего моста через реку Великую. По архивным данным, при обороне и освобождении Острова и Островского района погибли более 8 тысяч воинов Советской Армии.