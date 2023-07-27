Общество

Антициклон улучшит погоду в Псковской области

На выходных холодный атмосферный фронт будет медленно смещаться на восток, с одной стороны сдерживаемый антициклоном над Уралом, с другой стороны – подпираемый другим антициклоном из Европы, сообщает метеоцентр «Фобос».

В зоне этого фронта, который протянется меридианально от побережья Белого-Баренцева морей и до Кавказских хребтов, будет отмечаться активная грозовая деятельность с ливнями и порывистым ветром, местами не исключён град. Зона непогоды изцентральных областей будет смещаться в Поволжье.

В Москве в субботу временами дожди, +18…+20°С. В воскресенье солнечно, +23…+25°С. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, местами возможны грозы, в субботу +19…+21°С; в воскресенье вероятность дождей невелика, +21…+23°С.

В северо-западных областях будет усиливать своё влияние антициклон, улучшая погоду. В Пскове и Новгороде в субботу локальные грозовые дожди , +18…+20°С, в воскресенье без осадков, до +24°С. В Калининграде скажется влияние фронта из Восточной Европы: в субботу солнечно +24…+26°С, в воскресенье ливни, +20…+22°С.

На севере Европейской России по-прежнему преобладает циклоническая погода, формируя на западе дождливую прохладную погоду, на востоке – тёплую, благодаря устойчивому южному выносу. В Мурманске в основном облачно, небольшие дожди, +16…+18°С. В Архангельске кратковременные дожди, в субботу +19…+21°С, в воскресенье около +18°С. В Сыктывкаре местами небольшие короткие дожди, температура на 6–8°С теплее обычного: +28…+30°С.