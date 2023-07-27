Александр Козловский: Служба в военном флоте требует сплоченности и дисциплины

Военных моряков и ветеранов Военно-морского флота России с профессиональным праздником поздравил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Особые поздравления в этот день депутат адресовал ветеранам ВМФ России. «Они всегда будут ориентиром для сегодняшних офицеров и для подрастающего поколения молодых людей, мечтающих связать свою жизнь с морем», - считает парламентарий.
«От всей души желаю всем крепкого флотского здоровья, бодрости духа, успехов в служении Родине! С праздником!» - заключил Александр Козловский.