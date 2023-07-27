Общество

Александр Козловский: Служба в военном флоте требует сплоченности и дисциплины

Военных моряков и ветеранов Военно-морского флота России с профессиональным праздником поздравил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Этот праздник — дань уважения надежным защитникам Отечества и славным морским традициям. Служба в военном флоте нелегка. Она требует от всего личного состава сплоченности, дисциплинированности и высокого профессионализма. Наши моряки с честью и достоинством стоят на страже морских рубежей Родины. Не раз доказывали готовность в любой момент дать решительный отпор. И сегодня наша страна особенно нуждается в их выдержке и отваге», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Особые поздравления в этот день депутат адресовал ветеранам ВМФ России. «Они всегда будут ориентиром для сегодняшних офицеров и для подрастающего поколения молодых людей, мечтающих связать свою жизнь с морем», - считает парламентарий.

«От всей души желаю всем крепкого флотского здоровья, бодрости духа, успехов в служении Родине! С праздником!» - заключил Александр Козловский.