Общество

Псковская область ведет реконструкцию херсонского детсада «Солнышко»

Капитальный ремонт детского сада «Солнышко», который посещают 25 ребят, продолжается в селе Павловка Генического округа Херсонской области. Модернизация учреждения проводится впервые с 1968 года при поддержке правительства Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава поселка Павловка Оксана Гулая, заведующая детским садом «Солнышко» Елена Арбузова и родители воспитанников выразили благодарность России и шефу-региону - Псковской области - за приведение дошкольного образовательного учреждения в порядок.

На площадке работает псковская подрядная организация ЗАО СПК «Псковагропромдорстрой» и строители из Херсонской области. Такое решение позволило предоставить рабочие места по запросу местных жителей. Совместными силами меняются ветхие коммуникации: канализация и водопровод. Строители также монтируют отопительную систему и ремонтируют кровлю. Ранее администрация детского сада, воспитатели и родители были вынуждены проводить ремонт за свой счет.

В ремонте используются строительные материалы из Херсонской области, что в том числе стимулирует развитие региональной экономики, отметили в правительстве.

По планам обновленный детский сад примет воспитанников в новом учебном году.

Напомним, в августе прошлого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава военно-гражданской администрации Бериславского района Херсонской области Андрей Костюк подписали соглашение о сотрудничестве. Псковская область, по словам главы региона, взяла над муниципалитетом шефство по всем направлениям.