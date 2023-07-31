Общество

Более 100 кг наркотических средств изъяли псковские таможенники за полгода

Псковская таможня в первом полугодии 2023 года выявила 7 фактов незаконного перемещения через границу наркотических средств и сильнодействующих веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

По результатам доследственных проверок возбудили 6 уголовных дел, одно из них – по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ) и пять – по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров). Четыре уголовных дела возбудили в отношении конкретных лиц. Из незаконного оборота изъяли более 100 кг наркотических средств.

«Во взаимодействии с сотрудниками других таможенных органов и ФСБ России удалось выявить крупные партии наркотических средств, следующих транзитом через таможенные посты. Выявлены и задокументированы не только противоправные действия перевозчиков наркотических средств, но и конечных получателей в составе организованных групп», – отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.