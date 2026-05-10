Крутить против часовой и не мазать маслом: инфекционист рассказала, как правильно удалять клеща

Впившегося в кожу клеща нужно удалить как можно быстрее, вращая его против часовой стрелки, а после обработать место укуса антисептиком, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач КДП № 121 Светлана Сметанина.
«Что же делать, если вас укусил клещ? В первую очередь, не паниковать. Удалите клеща как можно быстрее, чем дольше клещ остается присосавшимся, тем выше вероятность передачи инфекции. Лучше использовать специальное приспособление для удаления клещей - клещевую отвертку», - рассказала Светлана Сметанина.
«После удаления обработайте место укуса антисептиком - спиртом или йодом. Если голова оторвалась и осталась в коже, то обработайте место укуса антисептиком и оставьте, со временем она выйдет сама», - рассказала специалист.
Не стоит пытаться удалять клеща маслом, лаком для ногтей или другими средствами, они неэффективны, добавила инфекционист.
«Если у вас есть такая возможность, сохраните клеща в закрытой емкости, например в банке с влажной ватой, и отнесите его в лабораторию для анализа на наличие возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма и других инфекций, передающихся клещами. Не забудьте сходить к врачу для консультации. При появлении симптомов, таких как лихорадка, головная боль, слабость, покраснение в месте укуса, немедленно обратитесь к врачу», - подчеркнула Светлана Сметанина.