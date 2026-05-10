В Локне и Крестилово возложили цветы к братским захоронениям

Церемония возложения цветов к братским захоронениям в честь Дня Победы прошла в населенных пунктах Локне и Крестилово Локнянского муниципального округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»

Участие в мероприятии также принял вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих («Единая Россия»). 

«81 год назад наши деды и прадеды отстояли свободу и независимость Родины, проявив невероятное мужество, стойкость и силу духа. Мы обязаны хранить память о каждом, кто сражался на фронте, трудился в тылу, пережил тяжелейшие годы войны и подарил нам мирное небо», — отметил Иван Белугин.

По словам главы муниципалитета, сегодня особенно важно быть достойными наследниками Великой Победы — беречь правду о войне, наших героях и воспитывать молодёжь на примерах настоящего патриотизма и любви к Родине.

 

«Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, уважаемые жители округа! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра каждой семье. С праздником!», — поздравил Иван Белугин.

