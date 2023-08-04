Общество

Проект псковичей по масштабированию применения беспилотников отмечен на «Архипелаге 2023»

Проект региональной программы Псковской области по масштабированию применения использования беспилотных летательных аппаратов занял 3 место в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», сообщает Telegram-канал правительства области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Всего 23 региональные команды представили свои концепции региональных программ. В составе команды Псковской области – председатель комитета по экономическому развитию региона Андрей Михеев, проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал, советник заместителя губернатора Александ Шмелев, сотрудники профильных органов исполнительной власти.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023» проходит в Новосибирске. Организаторы интенсива – АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» и фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы.

В этом году тема интенсива посвящена развитию беспилотных летательных аппаратов.