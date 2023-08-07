Общество

Современные слуховые аппараты по акции 1+1: второй бесплатно

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 460 миллионов людей страдают тяжёлой потерей слуха, и их число продолжает расти! Выявленная потеря слуха прогрессирует в течение всей жизни*. На вопросы наших читателей отвечает эксперт-сурдоакустик Академии Слуха.

Чем опасна потеря слуха, нескорректированная слуховым аппаратом?

По данным ВОЗ, потеря слуха может иметь серьёзные последствия как для детей, так и для пожилых людей:

Дети с потерей слуха позже начинают говорить, чаще произносят слова неправильно.

Взрослым людям с потерей слуха сложнее найти работу.

У пожилых людей с потерей слуха выше риск болезни Альцгеймера, у них ухудшается память и внимание**.

Какие симптомы существуют у людей, страдающих потерей слуха?

Планомерно увеличивается звук телевизора, телефона до той степени, когда близкие уже не могут находиться в одной квартире с человеком. При этом ему кажется, что звук совсем негромкий.

Человек начинает хуже разбирать слова, ему кажется, что другие говорят неразборчиво.

При сомнениях стоит обратиться к врачу и пройти тест слуха на специальном оборудовании.

Чем помогут два слуховых аппарата? Почему нужны именно два?

Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повышают разборчивость речи, даже если собеседников несколько, и они говорят одновременно. А за счёт правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими и слышать окружающий мир.

Только с 1 июня по 31 августа в Академии Слуха новые, современные беспроводные слуховые аппараты Aurica Atom и Microtech Summit можно приобрести:

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.