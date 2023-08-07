Современные слуховые аппараты по акции 1+1: второй бесплатно

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 460 миллионов людей страдают тяжёлой потерей слуха, и их число продолжает расти! Выявленная потеря слуха прогрессирует в течение всей жизни*. На вопросы наших читателей отвечает эксперт-сурдоакустик Академии Слуха.
По данным ВОЗ, потеря слуха может иметь серьёзные последствия как для детей, так и для пожилых людей:
При сомнениях стоит обратиться к врачу и пройти тест слуха на специальном оборудовании.
Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повышают разборчивость речи, даже если собеседников несколько, и они говорят одновременно. А за счёт правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими и слышать окружающий мир.
Только с 1 июня по 31 августа в Академии Слуха новые, современные беспроводные слуховые аппараты Aurica Atom и Microtech Summit можно приобрести:
Доступны по электронному сертификату:
Наши телефоны: +7 (8112) 33-13-17, 8-800-500-93-94. Наш адрес: город Псков, Октябрьский проспект, дом №35.
Акция действует с 1 июня до 31 августа. Рассрочка предоставляется ИП Мурзинов сроком от 3 до 18 месяцев на сумму от 35 000 рублей. Акция «1+1: второй слуховой аппарат бесплатно» действует не на все слуховые аппараты. Подробные условия рассрочки и полный список товаров, участвующих в акции уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
*Данные ВОЗ ко Дню слуха 2020.
**Данные ВОЗ ко Дню слуха 2020.
Источник: Академия Слуха