Законопроект о двух новых выходных хотят внести в Госдуму

Новую версию Трудового кодекса РФ разрабатывает созданная в КПРФ рабочая группа, в которую входят ученые-правоведы, практикующие юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, а также депутаты всех уровней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.
Согласно проекту нового ТК РФ, предлагается установить ещё два нерабочих дня: 1 июля и 7 ноября. Первый — День ветеранов боевых действий, второй — День Великой Октябрьской революции. Ещё одно важное изменение в работе — зарплаты. Предлагают установить, что окладная часть зарплаты должна составлять минимум 85%.
«Нынешняя система, когда компенсационные и стимулирующие выплаты могут составлять большую часть заработной платы, создает почти безграничные возможности для произвола со стороны администрации предприятий и учреждений. "Посадить на голый оклад" — самое распространенное наказание за любую нелояльность работника, будь то отказ от неоплачиваемой сверхурочной работы или "неправильные" политические взгляды», - отметил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Конституционный суд ограничил право работодателя в вопросах невыплаты премии из-за взысканий, постановление от 15 июня 2023 года №32-П. По его требованию поправки внесут и в Трудовой кодекс. Но, по мнению Сергея Вострецова, лучше уже сейчас ориентироваться на решение Конституционного суда. «Сроки изменений неизвестны, а работники могут начать жаловаться, если вы продолжите наказывать их "рублем"», - заметил он.
Сергей Вострецов ранее неоднократно выступал с этой инициативой.
«Не менее интересна проработка вопроса с базовыми должностными окладами. Единые тарифные сетки отменили в 2011-м, но новая система базовых окладов не даёт работникам гарантий достойной оплаты труда. В некоторых регионах базовый оклад оказался ниже МРОТ», - продолжил лидер объединения СОЦПРОФ.
Он пояснил, что новая версия ТК даст больше полномочий профсоюзам. В частности, закрепят их участие в обсуждении снижения зарплаты работникам. По новым правилам решать вопросы сокращения численности/штата, введения простоя, сокращения рабочего дня или недели, признания работодателя банкротом не получится без профсоюзного органа. Поправки позволят выступать от имени работников и представителям территориальных профсоюзных органов, а не только сотрудникам того же предприятия.
В документе предусматривается создание трудовых судов, которые будут решать трудовые споры. В их состав войдут: профессиональный судья и два заседателя — по одному от объединений работодателей и работников.
«Дополнительно хотят защитить право на труд беременных, одиноких матерей и отцов, пенсионеров, инвалидов и бывших заключённых. Сейчас этот вопрос решают через квоты, но это не решение. Работодателю проще формально принять несколько инвалидов на работу и платить им минималку с условием, что они не будут ходить на работу, чем обустраивать специальные рабочие места и платить нормальные деньги за труд», - подчеркнул Сергей Вострецов.
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Внести в Госдуму документ планируют в осеннюю сессию.