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Общество

Законопроект о двух новых выходных хотят внести в Госдуму

15.08.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Новую версию Трудового кодекса РФ разрабатывает созданная в КПРФ рабочая группа, в которую входят ученые-правоведы, практикующие юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, а также депутаты всех уровней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ. 

Согласно проекту нового ТК РФ, предлагается установить ещё два нерабочих дня: 1 июля и 7 ноября. Первый — День ветеранов боевых действий, второй — День Великой Октябрьской революции. Ещё одно важное изменение в работе — зарплаты. Предлагают установить, что окладная часть зарплаты должна составлять минимум 85%.  

«Нынешняя система, когда компенсационные и стимулирующие выплаты могут составлять большую часть заработной платы, создает почти безграничные возможности для произвола со стороны администрации предприятий и учреждений. "Посадить на голый оклад" — самое распространенное наказание за любую нелояльность работника, будь то отказ от неоплачиваемой сверхурочной работы или "неправильные" политические взгляды», - отметил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. 

Конституционный суд ограничил право работодателя в вопросах невыплаты премии из-за взысканий, постановление от 15 июня 2023 года №32-П. По его требованию поправки внесут и в Трудовой кодекс. Но, по мнению Сергея Вострецова, лучше уже сейчас ориентироваться на решение Конституционного суда. «Сроки изменений неизвестны, а работники могут начать жаловаться, если вы продолжите наказывать их "рублем"», - заметил он. 

Сергей Вострецов ранее неоднократно выступал с этой инициативой. 

«Не менее интересна проработка вопроса с базовыми должностными окладами. Единые тарифные сетки отменили в 2011-м, но новая система базовых окладов не даёт работникам гарантий достойной оплаты труда. В некоторых регионах базовый оклад оказался ниже МРОТ», - продолжил лидер объединения СОЦПРОФ. 

Он пояснил, что новая версия ТК даст больше полномочий профсоюзам. В частности, закрепят их участие в обсуждении снижения зарплаты работникам. По новым правилам решать вопросы сокращения численности/штата, введения простоя, сокращения рабочего дня или недели, признания работодателя банкротом не получится без профсоюзного органа. Поправки позволят выступать от имени работников и представителям территориальных профсоюзных органов, а не только сотрудникам того же предприятия. 

В документе предусматривается создание трудовых судов, которые будут решать трудовые споры. В их состав войдут: профессиональный судья и два заседателя — по одному от объединений работодателей и работников. 

«Дополнительно хотят защитить право на труд беременных, одиноких матерей и отцов, пенсионеров, инвалидов и бывших заключённых. Сейчас этот вопрос решают через квоты, но это не решение. Работодателю проще формально принять несколько инвалидов на работу и платить им минималку с условием, что они не будут ходить на работу, чем обустраивать специальные рабочие места и платить нормальные деньги за труд», - подчеркнул Сергей Вострецов. 

Также планируется: 

  • закрепить понятие «нестандартная форма занятости»;
  • ввести индексацию зарплаты не менее чем на уровень инфляции;
  • четко прописать понятие «сокращение численности или штата», чтобы установить для работников дополнительные гарантии. «Например, работодатель обязан будет не только предложить работнику вакантную должность, но, при условии согласия работника, не иметь права отказать ему в занятии этой должности», - пояснил Сергей Вострецов;
  • установить гарантированную оплату простоя работника в размере 100% от его средней заработной платы.

Внести в Госдуму документ планируют в осеннюю сессию. 

Теги: #трудовое законодательство #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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