Общество

«Роскосмос» допустил сокращение штата центрального аппарата вдвое

«Роскосмос» рассматривает возможность сократить штат своего центрального аппарата примерно в два раза — с 600 до 300 человек, рассказали несколько источников в отрасли. Таким образом госкорпорация значительно снизит затраты на персонал.

«Фонд оплаты труда не бесконечен. Рынок пусковых услуг для нас закрыт, спутникостроением мы никогда похвастаться не могли, американских туристов за деньги уже не возим, а других в нынешней ситуации не найти. То есть все направления заработка валюты для «Роскосмоса» закрыты, а внутренний рынок космических услуг не развит и завязан на госконтракты. Поэтому департаменту кадров поставлена задача к концу года сократить штат госкорпорации», — пояснил один из собеседников «Известий».

При этом Роскосмос планирует обойтись без массовых увольнений – людей переведут в штат Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) и других дочерних организаций. Там они будут числиться и получать зарплату, а работать продолжат в центральном офисе Роскосмоса, выполняя те же функции, что и прежде, пояснили источники.

Выведение сотрудников за штат позволит «Роскосмосу» сэкономить и на премиях, пояснил один из собеседников издания.

«Квартальная и годовая премии равняются зарплате. Если люди будут официально числиться в других организациях, премии им платить уже не будут, что позволит сохранить около трети фонда оплаты труда», — заявил он.

Также, по его словам, сотрудники центрального офиса «Роскосмоса» имели доступ к ДМС с качественными услугами, которого они также могут лишиться.