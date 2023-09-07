Общество

Общественная приёмка парка у реки Милевки прошла в Пскове

Общественная приёмка парка у реки Милевки прошла в Пскове сегодня, 8 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Благоустройство парка осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам голосования с участием жителей города Пскова.

Основная цель благоустройства территории общего пользования парка реки Милевки - повышение комфортности городских зеленых территорий и многофункционального использования. В парке создали новые площадки для занятия спортом и для отдыха, детскую игровую площадку, смотровую площадку, пешеходные дорожки, а также туалетный модуль.

Был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования парк реки Милевки на сумму 45,16 млн рублей.

Напомним, благоустройством парка занимается ООО «Стройсистема». Подрядная организация провела подготовительные, демонтажные и общестроительные работы. В числе работ: установка ограждения спортивной площадки, площадки для кормления уток, туалетного модуля. Для тротуаров и дорожек предусмотрели асфальтобетонное покрытие, травмобезопасное покрытие, тротуарная и тактильная плитки.

Депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» по Псковской области Денис Иванов объяснил, что спортивное поле планируют передать на баланс «Машиностроителю», чтобы полем могли пользоваться ближайшие детские садики и секции.

«Все дети с района сюда придут и поместятся. Три года назад начали проект с эскизов ребят из "Кванториума". Они создали за три ночи два эскиза. Первый был сенситив-парк, второй - более традиционный. Было много обсуждений с жителями. Задумывали, как парк отдыха с игровой частью. Осталась передать площадку на управление "Машиностроителю". Важно, чтобы она не простаивала. Написали официальные письма, ждём передачи», – объяснил Денис Иванов.

В скором времени на территории парка посадят и ель для Нового года. Кроме того, велопарковка насчитывает 101 место.