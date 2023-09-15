Общество

Псковским организациям напомнили о сроках подачи налоговых отчетов

Направить отчетность в налоговые органы организации и индивидуальные предприниматели обязаны не позднее 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

С 2023 года в связи с переходом на ЕНС для большинства налогов и взносов установлены общие сроки представления налоговой отчетности и перечислений в бюджет, где срок направления отчетности – 25 число, дата платежа – 28 число месяца.

УФНС России по Псковской области напоминает налогоплательщикам, что в сентябре (до 25 числа) им предстоит направить:

уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносах

- по НДФЛ за период с 23 августа 2023 по 22 сентября 2023 (налоговый период 33/03);

- по страховым взносам за август 2023 года (налоговый период 33/03).

декларацию по налогу на прибыль за август 2023 года (для тех, кто исчисляет ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли);

декларацию по НДПИ за август 2023 года (для тех, кто признан пользователями недр);

персонифицированные сведения о физических лицах за август 2023 года (для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам).

С порядком заполнения уведомлений и уплаты налогов можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет (ЕНС)».

В срок до 28 сентября компаниям и индивидуальным предпринимателям, в соответствии с их системой налогообложения, необходимо уплатить:

налог на профессиональный доход за август 2023 года (для самозанятых);

авансовый платеж по налогу на прибыль;

1/3 суммы НДС;

налог на добычу полезных ископаемых за август 2023 года;

страховые взносы за работников за август на ОМС, ОПС и ВНиМ;

НДФЛ за работников за период с 23 августа 2023 по 22 сентября 2023.

Важно помнить о своевременной подаче уведомлений об исчисленных суммах. Без них деньги не могут быть распределены по бюджетам, что приведет к начислению пени, предупредили налоговики.

Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки, начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно.