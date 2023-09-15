Псковским организациям напомнили о сроках подачи налоговых отчетов

Направить отчетность в налоговые органы организации и индивидуальные предприниматели обязаны не позднее 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
С 2023 года в связи с переходом на ЕНС для большинства налогов и взносов установлены общие сроки представления налоговой отчетности и перечислений в бюджет, где срок направления отчетности – 25 число, дата платежа – 28 число месяца.
УФНС России по Псковской области напоминает налогоплательщикам, что в сентябре (до 25 числа) им предстоит направить:
С порядком заполнения уведомлений и уплаты налогов можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет (ЕНС)».
В срок до 28 сентября компаниям и индивидуальным предпринимателям, в соответствии с их системой налогообложения, необходимо уплатить:
Важно помнить о своевременной подаче уведомлений об исчисленных суммах. Без них деньги не могут быть распределены по бюджетам, что приведет к начислению пени, предупредили налоговики.
Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки, начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно.