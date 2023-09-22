Общество

Диетолог назвала недооцененные сезонные овощи

Пять самых недооцененных сезонных овощей назвала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. По ее словам, многие хорошо осведомлены о невероятных свойствах различных «суперфудов», которые, как правило, имеют зарубежное происхождение и стоят достаточно дорого. Но далеко не все знают, что в нашей полосе произрастают свои «суперфуды», которые осенью крайне недорогие, а пользы для организма имеют не меньше.

Первой в списке оказалась свекла, в сыром виде содержащая широкую линейку минералов (магний, калий, цинк, железо, медь, йод), витаминов (С, В1, В6, В9 или фолиевая кислота), бетаин, пигмент бетацианин, каротин, органические кислоты. Свекольный сок обладает спазмолитическими свойствами и может использоваться при гипертонии, а также в целях стимуляции желудочной секреции (за счет действия бетаина), он стимулирует перистальтику кишечника и гемопоэз (за счет наличия железа, магния, меди и фолиевой кислоты).

Осенью, по словам специалиста, рекомендуется регулярное употребление этого продукта (до 500-700 граммов в неделю), преимущественно в свежем виде, пишет «Мослента».

Далее в списке оказался топинамбур (земляная груша). Мещерякова уточнила, что по содержанию железа топинамбур превосходит другие клубневые овощи (картофель, морковь, редис), что может быть очень ценным для вегетарианцев. Он содержит такие незаменимые аминокислоты как аргинин, валин, лизин. Помимо этого, топинамбур содержит инулин (природный аналог инсулин). Я бы рекомендовала употреблять данный плод в сыром или приготовленном виде, как минимум, 1-2 раза в неделю

На третьем месте оказалась репа, содержащая глюкорафанин (предшественник сульфорафана, противоопухолевого вещества, также содержащегося в крестоцветных) и лизоцим (вещество с высокой антимикробной активностью). Сок репы в народной медицине используют для лечения простудных заболеваний (кашель, боль в горле), уточнила диетолог.

Все разновидности капусты, произрастающие в нашей полосе — брокколи, цветная и брюссельская капусты, белокочанная и краснокочанная, савойская, кольраби — это источники противораковой защиты. Все плоды семейства крестоцветных содержат в своем составе сульфорафан, обладающий признанными профилактическими противоопухолевыми свойствами

На последнем месте нутрициолог назвала томаты. Их основной компонент — ликопин (пигмент, вид каротиноидов, придающий плодам красный цвет). Ликопин защищает клетки организма от активных радикалов, способствует поддержанию молодости. Осенью эксперт советует включать томаты в своей рацион ежедневно, учитывая также, что он является источником калия, витаминов А и С.