Общество

«Собственной персоной»: Андрей Беляев о правительственном десанте, переназначении и казусе перехода. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 сентября. Гость студии — глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Круг тем, которые с ним обсудил ведущий Александр Савенко: итоги недавнего десанта чиновников регионального правительства в Великие Луки, переназначение Андрея Беляева на пост сити-менеджера, актуальные вопросы жизнедеятельности города и планы на будущее.

Есть ли у Великих Лук стратегия социально-экономического развития? Не было ли у Андрея Беляева мысли отказаться от второго срока на посту сити-менеджера? Какие проблемы городского хозяйства еще ждут своего решения? Почему с подземным переходом в Великих Луках постоянно что-то случается, будто он медом намазан? Об этом и многом другом — в эфире.