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Общество

Центр временного содержания иностранцев в Пскове заполнен почти на 100%

02.10.2023 14:48|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил Центр временного содержания иностранных граждан в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Дмитрий Шахов пообщался с гражданами Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, которые были задержаны за различные правонарушения в Санкт-Петербурге. Всего по решению МВД России в Псков направили почти 100 граждан иностранных государств за нарушения условия пребывания в Петербурге. В связи с этим центр заполнен практически полностью – на 98% от установленной численности.

Как выяснил региональный омбудсмен из бесед и полученных документов, основные правонарушения, которые допустили граждане этих государств, - это нарушения миграционного законодательства России: работа без патентов, патенты выданы в одном регионе, а люди работали в другом субъекте, нахождение в России без действующих документов на право нахождения в стране и т.п.

Сейчас уполномоченные федеральные службы (управление внутренней миграции УМВД России по Псковской области и управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области) проверяют и готовят необходимые документы для депортации и выдворения, а также реадмиссии в соответствующие государства. В связи с тем, что ещё не на всех лиц, содержащихся в псковском ЦВСИГ, переданы документы от соответствующих федеральных органов из Санкт-Петербурга, удлиняются сроки выполнения передаточных процедур.

После оперативного взаимодействия с руководством соответствующих правоохранительных структур и уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой псковский омбудсмен попросил оказать максимальное содействие в скорейшем предоставлении необходимых документов для организации отправки мигрантов в свои страны. Многие из иностранных граждан, находящихся псковском ЦВСИГ, рассказали псковскому уполномоченному по правам человека, что готовы оплатить билеты для выезда на родину за свои деньги.

Дмитрий Шахов отметил, что жалоб по условиям содержания нет. Условия содержания мигранты считают нормальными. Это также подтверждается и периодическими, в том числе внеплановыми, проверками со стороны регионального омбудсмена.

Теги: #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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